Хроническую усталость сопровождает разбитость после пробуждения

Если отдохнуть никак не удается, нужно посетить врача

Слабость и усталость, вызванные физическими или эмоциональными нагрузками, относятся к числу нормальных состояний человека. Но при аналогичном упадке энергии в отсутствие нагрузок, например при плохом самочувствии даже после пробуждения, следует внимательнее отнестись к своему организму. Вероятно, дело касается переутомления и даже синдрома хронической усталости.

«Синдром хронической усталости представляет собой системное заболевание с присущим ему стойким переутомлением, не объяснимым рядом условий. Еще состояние зачастую сопровождается бессонницей, болью в голове и мышцах. Патология бывает вызвана нарушениями в физическом или психическом состоянии организма», — говорят врачи.

Бессмысленная борьба с переутомлением в течение шести месяцев и более требует обращения к врачу. Синдром хронической усталости может быть не только самостоятельным состоянием, но и признаком соматического или психического заболевания.