Хронический стресс приводит к эмоциональному выгоранию

Человек должен восстанавливать организм ежедневно

Психологи определили, что ключевой причиной, приводящей к эмоциональному выгоранию, является воздействие хронического стресса на организм.

«Стресс — основной враг здоровья, далее все усугубляется недосыпом, нарушенным режимом, неправильным питанием и малоподвижным образом жизни», — объясняют специалисты.

Психику и тело человека объединяет прямая связь, потому от физического истощения вскоре развивается эмоциональное. В качестве простого примера можно вспомнить детское поведение: если ребенок мало спал или недостаточно ел, вероятность, что малыш разразится истерикой, серьезно выше. Взрослые люди — те же мальчики и девочки, которым требуется восстанавливать ресурсы базовыми вещами, иначе их организм начнет «капризничать».