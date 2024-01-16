Хроническая усталость бывает связана с нездоровым кишечным микробиомом

Пациенты гастроэнтерологов часто имеют нарушенную флору

Порой для человека становится открытием, что беспокоящая его слабость, хроническая усталость, плохое состояние кожи и волос вызваны кишечными проблемами.

«Некоторые симптомы должны насторожить, так как могут свидетельствовать о серьезных патологиях. Если во время опорожнения кишечника появляются слизь или кровь, вы без причины теряете вес, у вас периодически болит живот, ощущаете неполное опорожнение кишечника, имеете частые позывы к дефекации, сталкиваетесь с лентовидным стулом, анализ крови указывает на анемию — требуется обследование», — говорит заведующая гастроэнтерологическим отделением Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Наталия Бондаревская.

Специалист отмечает, что треть пациентов страдают функциональными нарушениями кишечника — они мучаются запорами, срывами стула, болями в животе, но при обследовании у них не обнаруживается никаких серьезных отклонений. В этих случаях симптоматика бывает вызвана состоянием микрофлоры кишечника или проблемами с нервной системой.

При нарушениях стула важно не пропустить опасных патологий, для этого нужно пройти качественное эндоскопическое и лабораторное обследование. Функциональное заболевание кишечника определяют при исключении органического недуга — рака кишечника, полипоза, воспалительных заболеваний кишечника и других.