Хроническая боль в суставе не всегда связана с самим суставом

Источником дискомфорта может быть окружающая ткань

При хронической суставной боли всегда наблюдается ограничение подвижности и ухудшение качества жизни. Боль способны вызвать разные причины: травмы, воспалительные процессы, возрастные изменения и прочие факторы. Однако не всегда боль является результатом поражения именно сустава.

«Хроническая боль в суставах зачастую не связана с повреждением самого сустава, а вызвана заболеванием окружающих тканей. Патологический процесс может быть локализован в различных околосуставных мягких тканях: сухожилиях, связках, местах прикрепления этих структур к костям, синовиальных сумках, апоневрозах и фасциях», — объясняет травматолог-ортопед Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Артем Костин.

Определить околосуставное поражение можно лишь на приеме ортопеда, подтвердив диагноз методом УЗИ или МРТ. Правильное лечение позволит снизить выраженность болевого синдрома и даже восстановить функциональную активность. Если же бездумно глотать обезболивающие препараты, можно довести ситуацию до критической.