Холодильник снижает гликемический индекс хлеба

Так продукт становится полезнее

Хранение хлеба в холодильнике не только продлевает срок годности продукта, но и повышает его пользу, изменяя уровень гликемического индекса.

«Крахмал, который входит в состав хлеба, при охлаждении становится резистентным, то есть медленно расщепляемым. При потреблении такого продукта глюкоза и инсулин будут повышаться постепенно, что защитит организм от жироотложения и метаболических нарушений», — говорят эндокринологи.

Этот хлеб также будет дольше перевариваться, что продлит сытость, и еще резистентным крахмалом лучше питается кишечный микробиом.