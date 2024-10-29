Холод — не повод отказаться от проветривания

Открывать окна нужно несколько раз в день

С приходом холодов вы уже стали проветривать квартиру реже? Зря! Даже мороз не является основанием для того, чтобы не пускать в квартиру свежий воздух.

«Чтобы организм сохранял энергию и активную жизнедеятельность, ему необходим постоянный доступ свежего воздуха. Если же длительное время находиться в непроветриваемом и отапливаемом помещении с повышенной концентрацией углекислого газа, ухудшится самочувствие — разыграется головная боль, повысится давление, нарушится мозговое кровообращение, снизится работоспособность, а также обострятся аллергические реакции», — говорят терапевты.

Если вы дома, проветривайте квартиру каждые 1,5—2 часа. Для улучшения воздухообмена открывайте окно широко поочередно в каждой комнате минимум на пять минут. При низких температурах на улице проветривать дольше десяти минут не нужно, иначе помещение переохладится. Обязательно проветривайте после пробуждения и перед тем, как ложиться спать. Не забывайте устраивать проветривание и на кухне после приготовления пищи.

Когда окна в квартире запотевают, это свидетельствует о неправильности или недостаточности вентиляционной системы и повышенном уровне влажности в доме. В таких условиях легко появляются плесень и грибки, что крайне неблагоприятно для здоровья.