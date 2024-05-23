Холестерин после 40 повышается из‑за гормонов

В этот период нужно особенно контролировать показатель

Повышение холестерина может быть связано с рядом факторов. Например, с нарушениями функционирования щитовидной железы или желудочно-кишечного тракта, ожирением либо хронической патологией почек. Так что значения сверх нормы порой встречаются и у людей до 40 лет. Однако после этого периода организм становится особенно уязвимым перед холестерином.

«Основной части холестерина положено идти на синтез половых гормонов: женский эстрадиол и мужской тестостерон. По достижении 40—45 лет производство этих гормонов уменьшается, потому существенный объем холестерина не задействуется, что и провоцирует повышение его уровня в крови», — объясняют врачи.

Завышенная концентрация холестерина опасна развитием атеросклероза, увеличивающего риски формирования ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности, а также появления инфарктов и инсультов.

Рекомендуется ежегодно сдавать анализ крови на липидный профиль, а при получении результатов, отклоняющихся от нормы, корректировать ситуацию с врачом.