Ходьба позволяет снизить уровень сахара в крови

Простая активность приносит много пользы здоровью

Если вы давно думаете приобщиться к физически активным людям, но не знаете, с чего начать, попробуйте заняться ходьбой. Это простой и доступный способ поправить здоровье, к тому же приятный — во время прогулок можно любоваться красивым пейзажем.

Даже три минуты ходьбы приводят к снижению артериального давления, а 15 минут — уменьшают концентрацию глюкозы в крови. Если ходить полчаса, то запустятся процессы жиросжигания, что важно для тех, кто хочет улучшить не только здоровье, но и фигуру.

«Ходить нужно правильно: полезно гулять за полтора-два часа до или после еды, дышать через нос, надевать на прогулку удобную обувь, и по возможности ходить в парках, подальше от дорог», — говорят специалисты Клиники ЮУГМУ Минздрава России.

Если ходить по 40 минут в день, то уже сокращаются риски развития ишемической болезни сердца, а через час вы ощутите, как стресс покинул ваше тело, а настроение стало лучше.

Важно! Старайтесь уделять физической активности не меньше 150 минут в неделю.

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