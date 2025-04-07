Хлеб с насекомыми уже скоро может появиться в магазине

Куда еще добавят беспозвоночных

Походы в супермаркеты станут еще увлекательнее. Продукты с белком насекомых — батончики, снеки и хлебобулочные изделия скоро должны появиться в продаже.

Исследования ученых показали, что нетипичные источники белка, чем и являются насекомые, могут перспективно использоваться в изготовлении провизии.

Поскольку в России данное направление находится лишь в начале своего развития, булочку с необычным ингредиентом получится попробовать примерно через 3—5 лет.

Стоит отметить, что в Госдуме уже высказались против подобного «гурманства».