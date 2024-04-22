Химический состав волос людей с высоким и низким IQ отличается

В структуре «умного» волоса присутствуют определенные компоненты

Парижские ученые установили, что умные люди имеют состав волоса, отличный от тех, кто не может блеснуть интеллектом. Для этого экспертам пришлось проанализировать волосы свыше двух тысяч человек, имеющих различные умственные способности и социальный статус.

«Интеллектуалы имеют в своих волосах большую концентрацию таких элементов, как цинк и медь», — говорится об исследовании.

Предположительно, это имеет отношение к питанию, поскольку продуктам, насыщенным такими микроэлементами, удается отражаться лучшим образом на умственной активности, памяти и кровеносных сосудах. Получить цинк и медь можно из морепродуктов, постной говядины, орехов, семечек тыквы.