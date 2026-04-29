Каждый пятый россиянин рискует не дожить до пенсии

Работа и алкоголь — основные причины смертности среди мужчин

Согласно данным Росстата, из сотни мужчин старше 65 лет до пенсии доживают только 48, и причин такой неутешительной статистики несколько. Работа — один из основных факторов: порядка 70% сотрудников вредных производств — это мужчины, а 74% внезапных смертей случается именно на службе. Переработка становится виной 750 тысяч смертей от болезней сердца и сосудов.

Другая причина — в алкоголе: мужчины пьют крепкое спиртное в четыре раза больше женщин, и 70% смертей в трудоспособном возрасте сопряжены с этой зависимостью.

Также среди провоцирующих ранний уход факторов выделяют нежелание посещать врачей и последствия хронического стресса.

Средняя продолжительность жизни мужчин — порядка 67 лет, то есть после выхода на пенсию у многих остается только два года на спокойное размеренное существование. Пик мужской смертности приходится на 40—60 лет.

Читайте также: Мужчине полезно спать рядом с женщиной, а женщине лучше одной.

Смотрите еще: Мужчинам с целлюлитом нужно посетить эндокринолога.