Кашлять до 11 раз в день иногда считается нормальным

Сухой кашель не всегда несет в себе опасность

Врачам часто приходится слышать рассказы испуганных пациентов о кашле, напоминающем собачий лай. Почему-то именно сухого кашля, без мокроты, люди боятся больше и считают его признаком опасной патологии — но так бывает не всегда.

«Причин появления сухого кашля может быть несколько. Это и вирусные инфекции, и бактериальные, и хронические болячки. Кашель может вызвать даже вдыхание раздражающих веществ, проблемы с пищеводом или психологические проблемы. При этом, вне зависимости от причины, сухой кашель не нужно „увлажнять“. Считается, что если его „увлажнить“, то мокрота выйдет и все пройдет. Это не так. Всегда нужно искать причину кашля, а сделать это может только врач», — говорит заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Только найдя провокатора кашля, можно избавиться от симптома. Так, при коклюше нужно будет пропить курс антибиотиков, при ларингите спасут ингаляции, а в случае психогенного кашля придется записаться к психотерапевту и т. д.

«Есть исследования, которые говорят, что кашлять до 11 раз в день нормально. То есть не каждый кашель является патологией. Но, если симптом есть, обратиться к врачу все равно нужно», — отмечает Максим Угнивенко.

До приема в поликлинике можно улучшить самочувствие, если:

• снизить температуру воздуха в помещении и увлажнить воздух;

• пить больше жидкости;

• употребить на ночь ложку меда, если нет аллергии. Отметим, детям до года мед противопоказан.