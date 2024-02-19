Капуста сохраняет витамин C даже после термической обработки

Чем полезны разные виды овоща

Капуста входит в список наиболее популярных и любимых овощей русской кухни, из капусты готовится огромное количество блюд. А известно ли вам о многообразии пользы этого продукта? Например о том, что в капусте в большом количестве содержится витамин C, сохраняемый как при длительном хранении, так и в процессе приготовления.

«В капусте также есть витамины А, В1, Р, К, В6, U, минералы в виде серы, кальция, калия и фосфора, клетчатка и вода. Капуста богата каротином, полисахаридами и белками. Овощ имеет низкую калорийность — всего 24 калории на 100 граммов. Содержание в капусте ценных веществ хорошо сказывается на состоянии нервной системы, обменных процессах, росте и развитии мышечных тканей», — сообщают специалисты Роспотребнадзора.

В белокочанной капусте есть кальций, способствующий укреплению зубов и костей, а еще никотиновая кислота, отвечающая за энерговыделение в процессе переработки углеводов и жиров. Витамины группы B в этом сорте капусты хорошо отражаются на состоянии волос, ногтей, кожи и деятельности нервной системы. Наличие калия обеспечивает полноценную работу миокарда.





В краснокочанной капусте клетчатки в два раза больше, чем в белокочанной. Клетчатка обеспечивает хорошую перистальтику кишечника, профилактирует сахарный диабет, ожирение, болезни сердца и сосудов. Витаминами A и C поддерживаются защитные силы организма, а витамином К стимулируется регенерирующая способность тканей.

Брюссельская капуста более других видов располагает витамином C, здесь концентрация компонента выше в два-три раза. Также эта капуста изобилует фолиевой кислотой, гарантирующей правильное развитие нервной системы ребенка в утробе матери и сокращающей риски детских врожденных пороков. Еще в капусте имеется фолацин, образующий красные кровяные тельца — эритроциты.

Цветная капуста содержит тартроновую кислоту, которая предотвращает накопление жира, и много железа, переносящего кислород по кровотоку, также овощ обладает индол-3-карбинолом — компонент задействован в метаболизме эстрогенов и профилактике женских онкопатологий.

Выбирая капусту, смотрите, чтобы срез кочерыжки был белого или слегка молочного оттенка и листы однородными по цвету. Перед приготовлением капусты нужно снять верхний слой листов, а сам кочан промыть в прохладной воде. Цветная капуста до готовки подвергается замачиванию в воде на несколько минут — так избавляются от насекомых, затем капусту разбирают на соцветия, чтобы удалить потемневшие участки.