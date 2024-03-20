Капуста обладает противораковым свойством

Овощ содержит вещество, дающее отпор онкологии

Содержащийся в белокочанной, брюссельской, цветной и капусте брокколи сульфорафан позволяет бороться с развитием онкологических процессов, предупреждая размножение злокачественных клеток.

«Сульфорафан насыщен антиоксидантами, помогающими в защите клеток от разрушительного воздействия свободных радикалов, что содействует предотвращению онко- и сердечно-сосудистых патологий. Сульфорафану также присущи свойства, снижающие воспаление и вероятность течения хронического воспалительного заболевания», — говорят врачи.

Еще вещество способствует укреплению иммунной системы и костного аппарата.