Капли для носа: как избавиться от зависимости

Отказаться от сосудосуживающих средств возможно

При насморке использование назальных капель или спреев рекомендуется не дольше трех дней. Однако есть люди с хронической заложенностью носа, которые уже не в состоянии отказаться от сосудосуживающих средств. Что же делать?

Самый радикальный способ — забыть про капли и перетерпеть пару-тройку дней без них. Зачастую этого времени бывает достаточно, чтобы зависимость отступила.

«Можно прибегнуть к снижению дозировки, а также воспользоваться детскими каплями, которые представлены в виде менее концентрированных растворов. Эффект также будет, если капать лишь в одну ноздрю», — говорят оториноларингологи.

Следует сделать интервалы между закапываниями более продолжительными, а также перейти на солевые спреи для промывания носа — они не только способствуют свободному дыханию, но и оказывают увлажняющее воздействие на слизистые.

Иногда врач может прописать терапию гормональными спреями, уменьшающими отечность и дающими накопительный эффект, который можно оценить спустя 14—21 день. Однако при тяжелых ЛОР‑патологиях не обойтись без оперативного лечения.

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