Кальций реально получить не только из молока

Каковы альтернативные источники минерала

Когда человек не любит молочные продукты либо их потребление ему противопоказано, получать кальций необходимо из иной пищи. Что же может быть источником минерала, помимо «молочки»?

«Альтернативным поставщиком кальция способна стать другая пища: разнообразить рацион нужно зеленью, различной капустой — брокколи в особенности, сардинами, некоторыми видами консервированной рыбы, соей, орехами, кунжутом, ягодами, виноградом, апельсинами, сухофруктами», — говорят нутрициологи.

Если человек может питаться молочными продуктами, то для получения должного количества кальция требуется до трех порций «молочки» в день. Одну порцию может составлять, например, творог в количестве 150 г, молоко или кисломолочный напиток — хватит 200 миллилитров, сыр — достаточно 30 граммов.

Кальций нужен человеку не только для укрепления костей, он развивает мышечную массу и помогает деятельности сердца и сосудов.