Какой вред бывает от чая с лимоном

И как обезопасить свой организм

Кто-то просто любит пить чай с лимоном, другие добавляют кружочек цитруса в напиток для укрепления иммунитета. Но чтобы такой чай приносил вам лишь пользу, важно хорошо очистить лимонную кожуру перед использованием фрукта.

«Когда собирают урожай, цитрусы обрабатывают средством от грибка для сохранности плодов, опрыскивание могут проводить тиабендазолом. Он достаточно хорошо поддается смыванию, потому перед использованием все цитрусовые надо помыть не просто водой, а лучше взять моющее средство. А в чай вообще можно класть дольки, очищенные от кожуры», — информируют нутрициологи.

Поступающие в организм на регулярной основе вредные компоненты могут накапливаться и ухудшать здоровье. Так, тиабендазол способен запустить аллергическую реакцию, навредить развитию эмбриона, нанести токсический удар печени и почкам. Высокие дозы вещества опасны для организма мутагенным и канцерогенным влиянием.