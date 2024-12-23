Какой возраст считается подходящим для рождения ребенка

Специалисты Минздрава назвали оптимальный период

Медики считают, что наиболее подходящим временем для рождения детей является промежуток с 18 до 35 лет у женщин. Это связано с меньшим количеством заболеваний у будущей матери и достаточным овариальным резервом яичников, когда фолликулы, необходимые для зачатия, имеются в нужном количестве.

Специалисты отметили, что особенно вредит фертильности неправильный образ жизни. Так, из-за курения риски бесплодия становятся выше в 1,6 раза, при потреблении более 20 граммов этанола в день — на 60%, а если выпивать от пяти чашек кофе в сутки, шансов на беременность становится меньше в 1,45 раза.

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