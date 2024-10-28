Какой тип белья не рекомендуется носить женщинам

Трусы могут стать причиной множества проблем

Стринги являются популярным атрибутом женского туалета, ведь благодаря такому минимализму удается легко скрыть линии нижнего белья под одеждой. Но минусов у этой модели гораздо больше, чем преимуществ. Почему женщинам лучше отказаться от стрингов? И дело вовсе не в приближающейся зиме и необходимости утеплиться, хотя и это важно.

«Одной из главных проблем, связанных с ношением стрингов, является повышенный риск развития инфекций мочеполовой системы. Стринги способствуют переносу бактерий с анальной зоны в вагинальную, что опасно вагинитом, циститом и другими инфекциями», — предупреждают гинекологи.

Постоянное трение стрингов с областью ануса может вызвать раздражение, покраснение, зуд, даже воспаление и анальные трещины.





«Поврежденная кожа в области ануса станет входными воротами для бактерий, что увеличит риск инфекций, таких как проктит (воспаление прямой кишки), или других бактериальных патологий. Увеличенное трение и давление могут усугубить существующие проблемы с геморроем или привести к его развитию», — информируют врачи.

Стринги вызывают сдавливание мягких тканей и нервов, что проявится неудобством и болевыми ощущениями. Особенно это актуально для женщин с чувствительной кожей или предрасположенностью к заболеваниям нервной системы. Постоянный дискомфорт и раздражение чреваты беспокойством и стрессом, которые отразятся на качестве жизни и общем самочувствии.

Ношение стрингов также может создавать нездоровую зависимость от определенного образа мышления, который диктует, что только конкретный вид нижнего белья делает женщину привлекательной. Это негативно сказывается на самооценке и психологическом состоянии, порождая тревожность и неуверенность.