Какой спорт может стать причиной внезапной смерти

Профессиональные спортсмены очень рискуют, достигая результатов

Всем прекрасно известно, что профессиональный спорт — это не всегда про здоровье. Спортсмен, желая завоевать первенство в свой среде, подвергает организм сверхнагрузкам и даже рискам ранней и внезапной смерти.

«Прежде всего нагружается сердечно-сосудистая система. Многие спортсмены сталкиваются с гипертрофией, то есть увеличением миокарда. Порой гипертрофия достигает таких масштабов, что осложнения бывают летальными. Самыми опасными считаются занятия высокодинамичными и высокостатичными видами спорта: боксом, велоспортом, десятиборьем, греблей, триатлоном и другими», — предупреждают медики.

Серьезно пострадать и даже умереть можно и от травмоопасных видов, когда от внезапного удара случается остановка сердца, что вероятно для футбола, хоккея, американского футбола.

Также угроза исходит от марафонов, требующих от человека большой выносливости и силового экстрима.