Какой сон может рассказать о болезни сердца

Если вам часто снится такое, нужно посетить кардиолога

Сны могут стать отражением событий прожитого дня или наших мыслей, также они способны предсказать будущее и даже определить диагноз человека. Например, людям с патологиями сердца часто снятся определенные сны. Если у вас есть кардиопроблемы, вы можете себя проверить. А если вы о них не знаете и вам нередко приходится наблюдать во сне за этим, посетите кардиолога. Что же снится при заболеваниях сердечной мышцы?

«Пациенты с сердечными патологиями зачастую рассказывают о снах, в которых им приходится бежать, уходить от погони или сильно бояться чего-то. Все потому, что сердце является символом жизни и энергии. И когда в работе органа возникают нарушения, у человека появляется тревога, отражающаяся в снах», — объясняют психотерапевты.

Также при больном сердце может привидеться, что вы падаете с высоты, либо во сне что-то сдавливает вашу грудь, а еще снится ситуация, над которой вы теряете контроль.

Конечно, разовый сон нельзя воспринимать как диагноз, но при повторных эпизодах описанных сновидений посещение кардиолога не станет лишним.