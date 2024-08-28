Какой шрифт любят наши глаза

Не всякий формат хорошо воспринимается зрением

Дизайнеры разработали свыше двухсот тысяч шрифтов, и это число еще может вырасти, однако при таком многообразии модификации не каждый шрифт хорошо воспринимается органами человеческого зрения.

Наверняка вы обращали внимание, что один текст читается вами без усталости и дискомфорта, а от другого, с иным шрифтом, возникает желание проморгаться или вообще отвести взгляд.

«Наиболее безопасными шрифтами можно назвать Times New Roman и Georgia — они идеальны для печатных изданий, а Verdana и Arial станут подходящими для электронного формата», — сообщают офтальмологи.

Если вы заботитесь о сохранности вашего зрения, следует использовать эти вариации.