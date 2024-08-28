Какой пенал опасен для здоровья школьника

Почему не нужно покупать много канцелярских принадлежностей

Последние дни августа сопровождаются сборами в школу и покупкой всех необходимых вещей для ученика. И конечно, родители запасаются канцелярскими принадлежностями. Однако приобретать их рекомендуется в таком объеме, какой необходим и полезен для учебы. Лишние предметы просто будут захламлять стол школьника.

«Например, младшим школьникам не стоит приобретать гелевые ручки. Они больше подходят для старшеклассников, у которых сформированы навыки написания. Гелевая ручка легко скользит, и контролировать силу давления на лист бумаги бывает сложно. Корпус ручки должен выполняться из безопасных материалов, что особенно актуально для тех детей, которые их грызут», — говорит начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Вероника Макарова.

Выбирайте легкую шариковую ручку с диаметром шарика 0,5—0,7 мм, с прорезиненной поверхностью захвата, желательно без кнопок, подвесок и ароматизаторов.





«Карандаши берите с грифелем средней твердости. Мягкий может часто ломаться или мазать по бумаге, а вот твердый может бумагу рвать. Фломастеры детям лучше брать на водной основе, с корпусом из полипропилена», — советует эксперт.

Покупая пластилин, тоже читайте состав. Хороший изготовлен на основе натурального воска, высококачественных пигментов и естественных наполнителей. Лучше избегать синтетических веществ в пластилине из-за высокой вероятности аллергической реакции, ведь дети контактируют с материалом голыми руками.

Что касается ножниц, то они должны быть облегченными и непременно с закругленными концами.





«Особое внимание уделяйте тетрадям. Лучше выбрать тетради с гладкими плотными листами молочно-белого или цвета слоновой кости, а клеточки и полосочки предпочтительнее голубые или серые. Слишком белая, желтая или серая бумага, а также сильный контраст между полотном и клетками наносят глазам вред», — рассказывает специалист.

Одна из самых важных школьных принадлежностей — это пенал. Лучше брать с несколькими отделениями для удобного расположения в нем нужных предметов. Не стоит приобретать очень яркие пеналы, а также липкие на ощупь и с неприятным запахом.

«Обязательно прочитайте этикетку, чтобы узнать, из какого материала изготовлен пенал. Если в составе материала присутствует поливинилхлорид (это значок в виде треугольника с цифрой 3 в середине или латинская буква V), лучше от такого пенала отказаться», — информирует Вероника Макарова.

Чистый поливинилхлорид считается безопасным, а вот материал с добавками, усиливающими прочность продукта, может выделять яд, разрушающий нервную систему и вызывающий онкологические заболевания.