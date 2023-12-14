Какой майонез бывает полезен

Вредность соуса зависит от состава

Если вы любите майонез, вам следует освоить его приготовление на собственной кухне. Благодаря возможности выбирать ингредиенты для соуса получится сделать его полезным.

«Когда майонез изготавливают из натуральных компонентов, это качественный продукт, который несет в себе определенную пользу. При наличии в составе растительного масла соус обогащается ненасыщенными жирами, стимулирующими мозговую деятельность и не мешающими работе сердца и сосудов», — говорят диетологи.

Кроме того, в классический майонез входят яичные желтки, обеспечивающие организм витаминами А, К, Е, В12 и микроэлементами: селеном, кальцием, фосфором, биотином, фолиевой кислотой.

Такой майонез не принесет вреда здоровью, если соблюдать меру и не есть его ежедневно. При переедании же можно поправиться и ухудшить состояние организма. Людям, придерживающимся правильного питания, не стоит опасаться редких угощений, в состав которых входит хороший майонез. А вот любителям этого соуса (особенно магазинного) нужно быть осторожнее: привычка сдабривать все майонезом есть как раз у тех людей, которые едят животные жиры, сахар и продукты с белой мукой в большом количестве, в этом случае майонез лишь усугубит ситуацию с неграмотным рационом.