Какой квас является самым полезным

Чем короче состав напитка, тем лучше

Квас — традиционный напиток славянской кухни, популярность которого возрастает с приходом лета, ведь он хорошо утоляет жажду за счет содержания в квасе молочной и уксусной кислот.

Квас также является ферментированным продуктом, с живыми бактериями в составе. Эти пробиотики поддерживают состояние микрофлоры кишечника, улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет.

«Регулярное употребление кваса помогает нормализовать работу кишечника, снижает риск запоров и способствует лучшему усвоению питательных веществ. Кроме этого, квас имеет возможность расщеплять жиры, но у него также есть свойство повышать аппетит», — говорят гастроэнтерологи.

Благодаря высокой концентрации витаминов B1, E и А квас полезен для красоты волос, ногтей и кожи.





Самый полезный вариант кваса — домашний, приготовленный по традиционной технологии из хлеба, воды и закваски. В его составе живые пробиотики, минимальное количество добавленных ингредиентов и сахара.

«Следует избегать промышленных квасов с высокой степенью газации и большим содержанием сахара, поскольку чрезмерное потребление таких напитков может негативно сказаться на здоровье», — отмечают врачи.

Ищите квас без искусственных добавок, усилителей вкуса и консервантов. Хороший квас — это натуральный напиток с коротким списком ингредиентов. Помните, что он пенится (это индикатор правильного содержания углекислоты), не имеет осадка (иначе нарушены правила производства), разлит в темную тару (так обеспечивается лучшая защита от солнечного света).