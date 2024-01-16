Какой картошкой можно отравиться

Эти изменения указывают на порчу продукта

Чтобы заготовленные на зиму овощи смогли хорошо сохраниться до следующего урожая, в погребе должна быть температура 2—4°C, а влажность 85%. Если же условия хранения ненадлежащие, продукты испортятся и станут непригодными для пищи.

«Когда картофель прорастает или зеленеет, его нельзя есть, потому что им можно отравиться. В зеленой или пророщенной картошке происходит накопление соланина, оказывающего токсическую нагрузку на организм», — предупреждают гастроэнтерологи.

Когда соланин становится причиной отравления, человек мучается диареей, тошнотой, рвотой, головной болью, вялостью, повышенной температурой. Если вы съели блюдо из некачественного картофеля и спустя два часа появились названные симптомы, значит, организм столкнулся с интоксикацией и требуется вызов бригады скорой помощи.

Что касается других овощей — моркови, свеклы, редьки, лука, чеснока — они пригодны для еды даже при наличии ростков, в этих продуктах токсинов не образуется.