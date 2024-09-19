Какой чай обладает противовоспалительным действием

Напиток может стать профилактикой многих болезней

Воспаление — это естественная реакция организма на повреждения и инфекции, однако, если в организме есть очаг хронического воспаления, человек рискует столкнуться с серьезным заболеванием — сердечно-сосудистой патологией, сахарным диабетом или артритом, например.

«Воспаление также усугубляется многими факторами, например курением, загрязняющими веществами, ожирением, стрессом, жесткими диетами. Одним из способов поддержания здоровья и снижения воспалительных процессов является употребление определенных видов чая», — говорят нутрициологи.

Какой напиток можно приготовить?

Зеленый чай. Содержит катехины — мощные антиоксиданты, противодействующие окислительному стрессу и обеспечивающие противовоспалительный эффект. Регулярное употребление зеленого чая помогает снизить уровень воспалительных маркеров в организме.

Чай из куркумы. Куркумин, активный ингредиент куркумы, известен своими противовоспалительными свойствами. Чай с добавлением куркумы может быть отличным вариантом для борьбы с воспалением.

Имбирный чай. Имбирь содержит фенольные соединения, такие как гингерол и шогаол, которые обладают мощным противовоспалительным эффектом.





Чай из ромашки. Ромашка известна своими успокаивающими свойствами, но она также может помочь уменьшить воспаление благодаря наличию в ней антиоксидантов.

Чай каркаде. В нем много витамина С и флавоноидов, являющихся антиоксидантами, борющимися с воспалительными процессами.

Улун. Противовоспалительные соединения чая, в виде теафлавинов, теарубигинов например, создают защиту для организма.

Чай из ягод (малина, черника). Ягоды содержат антоцианы — вещества, помогающие снизить воспаление.

Чтобы усилить противовоспалительные свойства чая, можно добавить в него следующие ингредиенты:

• лимон — ценится за высокое содержание витамина C и антиоксидантов;

• мед — натуральный мед обладает антимикробными и противовоспалительными свойствами;

• корицу — эта пряность известна своей способностью снижать уровень воспалительных маркеров;

• черный перец — содержит пиперин, который помогает улучшить усвоение куркумина из куркумы, усиливая его противовоспалительное действие.