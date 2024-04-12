Какой чай добавит вам здоровья

У каждого сорта свои преимущества

Питье чая можно рассматривать как один из элементов ЗОЖ: сочетая этот напиток с другими правильными привычками, можно продлить свою молодость и поправить здоровье. В любом чае содержатся антиоксиданты, полифенолы и прочие полезные растительные соединения, помогающие при болезнях и даже защищающие от онкологии.

«Тонизирующим эффектом знаменит зеленый чай, он дарит бодрость, потому может служить заменой кофе, что важно для людей с гипертонией и бессонницей. Черный чай стабилизирует артериальное давление и улучшает деятельность ЖКТ-органов», — говорят врачи.

Для укрепления нервной системы и снижения тревожности обращаются к мятному чаю. Для успокоения, предупреждения воспалений, простудных заболеваний и снятия менструальных болей заваривают ромашку.

«Тем, у кого проблемы с сердцем, надо пить молочный улун: его компоненты дают отпор холестериновым бляшкам и улучшают кровообращение», — отмечают специалисты.

Оздоровить печень можно розмариновым чаем: в нем содержатся противовоспалительные и антиоксидантные вещества, а мочевыводящим путям поможет чай из листьев брусники или клюквенный.

Важно! Любая фитотерапия должна быть согласована с вашим лечащим врачом.