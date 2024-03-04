Какой бутерброд считается полезным

Этот перекус можно сделать здоровым

Долгое время к бутербродам было предвзятое отношение, но с внедрением в нашу жизнь нутрициологии вариации приготовления этого перекуса расширились, и теперь бутерброды можно сделать такими, что они будут приносить пользу здоровью.

«В правильном бутерброде предполагается наличие цельнозернового хлеба, необходим белок — это может быть куриное филе, качественный жир, допустим авокадо, и клетчатка — овощи и зелень», — объясняют специалисты по питанию.

Например, помидоры, которые могут использоваться в бутерброде, богаты противовоспалительными веществами антиоксидантами, курица своим белком принесет пользу мышцам, ненасыщенными жирными кислотами авокадо снижается холестерин, а калием, который также содержит плод, нормализуется артериальное давление.

Наиболее нежелательными для бутербродов составляющими считаются переработанное мясо и любой готовый (покупной) соус.