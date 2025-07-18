Какой анализ расскажет о состоянии кишечного микробиома

На основе исследования корректируются пищевые привычки

Кишечный микробиом является самой крупной микробной экосистемой организма. Каждый из нас носит в себе от трех до двадцати миллионов генов бактерий, что превышает в сотни раз набор генов человека.

«К основным локализациям микрофлоры относят носоглотку, легкие, кожу, мочеполовую и лимфатическую системы, желудочно-кишечный тракт — порядка 70% всех микроорганизмов, живущих в теле, выбирают местом обитания толстую кишку», — говорят гастроэнтерологи.

Микробиому отводится много важных функций, он занимается не только перевариванием пищи, но и поддерживает здоровый метаболизм и оптимальный вес тела, регулирует деятельность иммунной, эндокринной и нервной систем, защищает нас от патогенов.

«Исследовать состояние кишечного микробиома можно методом бактериального посева, биохимического анализа, ПЦР-диагностики, иммуноферментного анализа, секвенирования микробиома, ГХ-МС (газовой хроматографии-масс-спектрометрии) по Осипову, анализа на органические кислоты», — сообщают врачи.

Результаты таких проверок позволяют скорректировать имеющиеся в организме дисбиотические нарушения, подобрать более подходящие питание и образ жизни.

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