Какое время суток наиболее опасно вероятностью смерти

В определенные часы случается больше трагедий

Представители науки определили, что люди, относящиеся к типу «жаворонки», чаще умирают в 11 утра, а вот смертный час для «сов» пробивает обычно в 18 вечера.

«Разницу во времени определяют циркадные ритмы — внутренние механизмы человека, функционирование которых основано на биологических часах организма», — отмечают эксперты.

Пациенты больниц, как правило, встречают смерть в районе 3—6 часов утра, что ученые связывают с дефицитом медперсонала в ночное время.

Днем недели, в который случается больше смертей, признана суббота. Тут всему виной вредные привычки — в первый выходной люди могут злоупотреблять алкоголем и прочими опасными для здоровья и жизни веществами, что провоцирует критические ситуации и аварийность. Если говорить о времени года, самой беспощадной в этом плане считается зима.