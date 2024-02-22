Какое воздействие протеиновые коктейли имеют на зубы

Злоупотребление этими напитками может плохо сказаться на здоровье

Спортсмены и поклонники фитнеса могут часто употреблять протеиновые коктейли, ссылаясь на необходимость получения организмом белка. Однако, делая эти напитки неотъемлемой частью своего рациона, люди рискуют подорвать здоровье, и пострадать могут даже зубы.

«При злоупотреблении протеиновыми коктейлями в организме резко увеличивается концентрация белка, что опасно нарушением почечной функции и повышенным выведением кальция. Снижение уровня кальция в костях и зубах может привести к ослаблению структуры зуба, стираемости и кариесу. Нарушение структуры костной ткани вокруг корней зубов ведет к ее разрушению и возникновению подвижности зубов», — предупреждают ортодонты.

Поскольку в коктейлях не содержатся витамины и минералы, при их потреблении могут повыситься риски формирования заболеваний пародонта, что с возрастом опасно выпадением зубов.

Для улучшения вкуса в таких напитках часто присутствует сахар. Если целью человека является снижение веса, ему рекомендуют пить коктейль за час до сна. Если через некоторое время после коктейля не почистить зубы, в ротовой полости начнется размножение бактерий.

«Бактерии едят сахар, который, по сути, был выпит на ночь, и в течение ночи производят кислоту, разрушающую зубы», — отмечают специалисты.

К сожалению, кто-то так увлекается протеиновыми коктейлями, что начинает питаться преимущественно ими. Этот рацион нельзя назвать здоровым, как для всего организма, так и для зубов: он непременно приведет к нарушению общего баланса микроорганизмов во рту, что чревато возникновением в полости кандидоза.