Какое влияние на мозг ребенка оказывают короткие видео

Рилсы отбивают желание смотреть кино и читать

Страшно представить: дети и подростки могут тратить на просмотры видеороликов в интернете до девяти часов в день, что крайне плохо отражается на их жизни и здоровье. Вместо учебы, спорта, интересного хобби, живого общения, полноценного сна, дети проводят время в телефоне.

«От такой зависимости снижаются концентрация и внимание, ухудшается обучаемость, возникают сложности в завершении начатых дел, ребенку становится сложнее себя контролировать. Также страдает самооценка, выше риски развития депрессии и тревожности. При наличии синдрома дефицита внимания и гиперактивности утяжеляется симптоматика, учащается рискованное поведение», — сообщают психологи.

Дети не только недосыпают, портят зрение, лишают себя физической активности и набирают вес, но и вредят своему мозгу.

«Когда человек просматривает короткие видеоролики, мозг производит нейромедиаторы — серотонин и дофамин, ассоциируемые с чувством удовольствия, удовлетворения и благополучия. Ребенок привыкает к получению быстрого удовольствия от малых информационных доз и короткого визуального стимула. От этого появляется желание просматривать такие видео чаще и больше», — предупреждают врачи.

Главной ловушкой коротких видеороликов и быстрого дофамина является нежелание использовать иные, более сложные стимулы, доставляющие удовольствие, то есть смотреть сложный фильм уже неинтересно, как и читать книгу.