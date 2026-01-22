Какое нарушение может скрываться за «ленью» школьника

Неуспеваемость в учебе не всегда вызвана нежеланием заниматься

Современная школьная программа сама по себе может вызывать сложности в процессе освоения, но часто родители, замечая снижение успеваемости у ребенка, решают, что проблема вызвана банальной ленью школьника и нежеланием обучаться. Однако причина не всегда бывает настолько проста.

«Взрослым в первую очередь необходимо обратить внимание на сложности с концентрацией внимания. Ребенок не может сосредоточиться на задании, постоянно отвлекается, забывает важные детали. Это может быть признаком синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) или других нарушений. Проблемы с восприятием мешают правильно истолковывать информацию на слух или визуально. Ребенок может не понимать объяснений учителя или испытывать сложности с чтением и письмом», — говорит кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой социальной работы Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, руководитель Университетского центра психологической помощи Пироговского университета Минздрава России Валентина Баркова.

Читайте также: Почему подростки доверяют незнакомцам в интернете вместо родителей.

Смотрите еще: Симптомы СДВГ у взрослых.