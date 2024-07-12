Какими упражнениями можно повысить настроение

Простые прыжки обладают «волшебным» действием

Хотите поднять себе настроение и мечтаете о стабилизации общего эмоционального состояния? Займитесь физической активностью, ведь всякое движение способствует улучшению самочувствия.

«Самый доступный способ — это кардионагрузка: можно бегать, кататься на велосипеде, ходить или танцевать. Вам не придется изнурять себя тренировками, хватит и часа активных действий, чтобы в организме началось выделение гормона счастья — эндорфина», — сообщают фитнес-инструкторы.

Расстаться с неприятными эмоциями и снизить стрессовое воздействие помогут растяжка и правильное дыхание, то есть заняться следует йогой.

«Позаботиться о своем настроении можно через выполнение еще одного простого упражнения — прыжков с хлопками. Поставьте ноги вместе, руки опустите вдоль тела, затем сделайте прыжок, расставив ноги шире и подняв руки выше головы, чтобы совершить хлопок. Такая манипуляция способствует увеличению притока кислорода, повышению мышечного тонуса и производству эндорфинов», — рассказывают специалисты.

Попробуйте и это: встаньте, расправьте плечи, раскройте грудную клетку и сделайте глубокий вдох, а после, не спеша, выдохните — упражнение успокаивает, избавляя от раздражения.