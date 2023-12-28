Какими продуктами можно перекусить даже поздним вечером

Перед сном необязательно терпеть голод

Если поздним вечером вам хочется что-то съесть, но вы следите за фигурой и здоровьем, обратите внимание на продукты, которые диетологи разрешают использовать в качестве позднего перекуса.

«Есть на ночь вредно, поскольку такая привычка провоцирует метаболические нарушения и лишний вес, однако при появляющемся чувстве голода перед сном его можно усмирить небольшим количеством полезной пищи, чтобы не возникало „голодного“ стресса и не ухудшался сон»,— объясняют медики.

Обратите внимание на овощи, а также фрукты, в которых нет обилия природного сахара, — огурец, помидор, брокколи, шпинат, апельсин, грейпфрут. Эти продукты богаты клетчаткой и ценными микроэлементами, насыщающими организм.

Также допускается употребление морской капусты — она сохранит фигуру — или горстки орешков — они обеспечат полезными жирами. Либо перекусите натуральным йогуртом — это не только белок, но и ферменты для кишечного микробиома.