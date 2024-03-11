Какими продуктами можно отбелить зубы

Некоторая еда может заменить пасту

Чтобы зубы были здорового привлекательного оттенка, стоматологи рекомендуют не только проходить ежегодные профилактические осмотры и делать профессиональную гигиену полости рта, но и включать в рацион продукты, обладающие для эмали отбеливающими свойствами.

«Разнообразьте питание сельдереем, репой, дайконом, морковью, сладким перцем, брокколи — эти продукты в сыром виде содержат много витамина С и кальция, важных для сохранения белизны зубов», — говорят стоматологи.

Если ежедневно разжевывать по ломтику апельсина или лимона с цедрой, а затем использовать для полоскания рта щелочную минеральную воду, чтобы нейтрализовать кислоты, тоже удастся получить эффект отбеливания.

Еще можно сделать пюре из клубники и почистить им зубы, как привычной пастой.