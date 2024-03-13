Какими привычками можно убить обмен веществ

Они тянут за собой много проблем со здоровьем

Когда в организме нарушен метаболизм, человек подвергается воспалительным процессам и развитию бесконтрольного ожирения. Обмен веществ может быть уничтожен не только болезнью, но и определенными привычками.

В числе таких привычек отсутствие распорядка дня, а именно пробуждение и отход ко сну всегда в разные часы. Когда человек не придерживается временных правил, работа его организма расстраивается, словно музыкальный инструмент, начинается усиленное производство кортизола, что повышает уровень стресса и провоцирует сбои в обменных процессах. От гормонального дисбаланса нормальное усвоение белков, жиров и углеводов становится невозможным.

«Другой привычкой считается зависание в смартфоне перед тем, как лечь спать. Отказаться от гаджетов нужно за два часа до сна. Иначе от пролистывания ленты начинается стимуляция нервной системы, а потому качество сна страдает. Недостаток сна и плохое его качество чреваты гормональными проблемами, вредящими метаболизму», — информируют медики.

Еще не рекомендуется употребление воды или иных жидкостей по ночам, от этого запускается работа почек, а далее и обменных процессов, что мешает полноценному отдыху организма.

Также не надо приучать себя к частым перекусам, а при наличии такой манеры нужно скорее от нее отделаться. Если в организм на постоянной основе поступает еда, происходит снижение рецепторной чувствительности клеток к инсулину, что опасно инсулинорезистентностью, ожирением, сахарным диабетом и метаболическим синдромом.

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