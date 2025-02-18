Каких витаминов организму не хватает в конце зимы

Холодный сезон может привести к авитаминозу

Считаные дни остаются до начала календарной весны. Если вас это нисколько не радует, вы чувствуете усталость и апатию, замечаете проблемы с кожей, волосами и ногтями, а также жалуетесь на ослабшие защитные силы организма, — возможно, у вас авитаминоз.

«Авитаминоз — это серьезное состояние, которое возникает при длительном дефиците витаминов. В зимнее время года, когда свежих овощей и фруктов меньше, риск его развития возрастает», — говорят специалисты городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Чем поддержать организм:

• витамином C — он помогает укрепить иммунную систему и защищает от простуд. Ешьте цитрусовые, киви, болгарский перец, брокколи;

• витамином D — важен для поддержания здоровья костей и иммунитета. В зимний период его уровень часто снижается из-за недостатка солнечного света. Ищите его в жирной рыбе, яйцах, обогащенных продуктах — молоке, йогурте;

• витамином E — вещество обладает антиоксидантными свойствами и защищает клетки от повреждений. Источниками являются орехи, семена, растительные масла;

• витаминами группы B — эти компоненты важны для обмена веществ и поддержания энергии. Включайте в питание цельнозерновые продукты, бобовые, мясо, яйца;

• фолиевой кислотой — она поддерживает здоровье клеток и необходима для кроветворения. Находится в составе зеленых листовых овощей, бобовых, цитрусовых;

• цинком — играет ключевую роль в укреплении иммунитета. Есть в мясе, морепродуктах, орехах, семенах.

Чем сбалансированнее и разнообразнее питание, тем меньше вероятности столкнуться с авитаминозом. Однако в отдельных случаях — при сильных дефицитах — не обойтись без добавок, но их должен назначать только врач и после результатов анализов.