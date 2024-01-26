Каких микробов следует остерегаться в общественном транспорте

Несколько способов позволят обезопасить организм

Учеными изучена микробиота, заселяющая общественный транспорт. В нее входят актинобактерии, отрицательно воздействующие на организм целиком; протеобактерии, приводящие к сепсису, пневмонии, менингиту и прочим неприятным болезням; синегнойная палочка, провокатор гнойных процессов, и прочие микроорганизмы.

«Оптимальным способом защиты от патогенов станет тщательное мытье рук с использованием мыла, а в отсутствие такой возможности — обработка рук антисептиком, в котором спирт находится в концентрации не меньше 60%», — говорят медики.

По возможности не стоит браться руками за поручни, безопаснее делать это сгибом локтя, а еще не надо принимать пищу, касаться глаз, носа и губ в общественном транспорте.