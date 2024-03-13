Какие жиры нельзя исключать из рациона

Они нужны для полноценного функционирования организма

Многим свойственно «демонизировать» жиры в рационе. Отказ от их потребления заставляет людей выбирать обезжиренные продукты, что не несет пользы здоровью, а хуже того — может навредить.

«Различными натуральными жирами оказывается положительный эффект на состояние организма, что способствует физическому здоровью человека и его психологическому благополучию. Не надо считать жир тем, от чего можно набрать вес. Потребление качественного натурального жира, напротив, способствует поддержанию стройности и здоровой массы тела, потому что организм получает продолжительное насыщение», — говорят диетологи.

Съедая жир, человек не способствует его накоплению. Жировые запасы же создаются при активном поглощении углеводных продуктов высокого гликемического индекса. Отложение жира в теле — во власти инсулина и глюкозы, а в самом жире сахара нет.

«Что касается обезжиренных продуктов, как раз в их составе бывает завышенное содержание сахара или подсластителей, улучшающих вкус. Питание такими продуктами ведет к получению излишней энергии, которую нужно тратить, иначе сформируется жировая прослойка», — отмечают медики.

Некоторые жиры (например, те, что есть в молочной продукции) неправильно убирать из своего питания. Эти вещества ценны для сердца и сосудов, также они снижают риски развития сахарного диабета, гипертонической болезни и ожирения. Конечно, при их потреблении нужно соблюдать меру, тогда организм только выиграет.