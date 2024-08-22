Какие виды рака доступны для выявления в нулевую стадию

Определить болезнь можно на профилактическом осмотре

Чем раньше будет диагностировано злокачественное образование, тем больше шансов у пациента на излечение. Об этом постоянно твердят врачи, напоминая о важности регулярных проверок здоровья даже при отсутствии жалоб.

«Только-только зарождающаяся онкология — весьма малое образование, которое поддается лечению, в медицине определяется термином „рак in situ“, что значит „на месте“ — так характеризуют внутриэпителиальную нулевую стадию», — говорят онкологи.

При своевременном обследовании врачам порой удается распознать зарождающуюся онкологию на слизистой шейки матки, в полости рта, очаг в желудке, кишечнике, молочной железе, простате или на коже.