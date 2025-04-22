Какие специи могут защитить от Альцгеймера

Компонент приправ может восстановить функции мозга

Калифорнийские ученые создали препарат, в основу которого легла карнозная кислота, входящая в розмарин и шалфей. Этим лекарством специалисты хотят дать отпор болезни Альцгеймера.

Полученное соединение назвали diAcCA, оно снижает уровень воспаления в головном мозге и может способствовать восстановлению утраченных нейронных связей, в зоне ответственности которых обучение и память.

Исследования также продемонстрировали, что уникальному веществу под силу преодоление гематоэнцефалического барьера, что дает возможность доставлять активный компонент прямо до пораженных очагов и минимизировать вероятность побочных реакций.

Старт клинический испытаний медикамента намечен на ближайшие дни.