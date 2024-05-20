Какие симптомы являются предвестниками инсульта

При таких жалобах нужно немедленно обследоваться

Обычно триггером к инсульту врачи называют высокое артериальное давление и какую-то кардиопатологию, а вот жалоб, указывающих на вероятность скорого инсульта, может быть больше. Заметив их, рекомендуется скорее посетить доктора и предупредить развитие сосудистой катастрофы.

«При кратковременном онемении или слабости верхней или нижней конечности, нарушении речи, лицевой асимметрии нужно срочно вызывать медиков. Такие признаки бывают при транзиторной ишемической атаке, которой присуще острое кратковременное нарушение кровообращения в мозге», — сообщают медики.

Еще плохим сигналом станет кратковременное головокружение, совмещенное с повышением показателей давления и нарушением координации, а также внезапная интенсивная головная боль, неожиданные проблемы со зрением, потеря сознания.