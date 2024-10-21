Какие симптомы указывают на дефицит йода в организме

Чем опасно это состояние для человека

Йод является жизненно важным микроэлементом, необходимым для адекватного функционирования щитовидной железы, которая, в свою очередь, регулирует множество процессов в организме, включая обмен веществ, рост и развитие, сердечный ритм, высшую нервную деятельность, температуру тела, менструальный цикл. Йододефицит имеет серьезные последствия для здоровья.

«Йододефицит приводит к ряду заболеваний и нарушений. Наиболее распространенным осложнением является увеличение щитовидной железы — зоб. Случается это из-за того, что щитовидная железа пытается компенсировать нехватку йода и увеличивается в размерах. При недостатке йода снижается выработка гормонов щитовидной железы, что вызывает различные сбои в состоянии здоровья», — предупреждают эндокринологи.

У детей йододефицит опасен задержкой роста, умственной отсталостью и другими нарушениями развития.

Исследования показывают, что йододефицит способен повышать риск сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.





К симптомам нехватки йода могут относиться: увеличение щитовидной железы, усталость и слабость, набор веса, чувствительность к холоду, сухость кожи и волос, проблемы с концентрацией и памятью, депрессия и изменения настроения.

Для предотвращения йододефицита необходимо следить за достаточным потреблением йода. Один из наиболее простых способов обеспечить организм йодом — использовать йодированную соль в повседневной кулинарии. Следует включать в рацион пищу, богатую йодом: морепродукты, молочное, яйца и другое.

В большинстве случаев при сбалансированном и разнообразном питании можно получить достаточное количество йода из еды. Однако в некоторых ситуациях требуется дополнительный прием йодсодержащих добавок, но их можно принимать только по назначению врача. Если у вас есть подозрения на йододефицит, посетите эндокринолога. Порой за этим состоянием может скрываться серьезное заболевание, требующее срочного лечения.