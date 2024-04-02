Какие проявления указывают на аутизм у ребенка

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма проходит 2 апреля

Аутизм относится к неврологическому расстройству, которое сказывается на социальном взаимодействии, коммуникации, поведении и интересах человека. Почему же возникает аутизм? На сегодняшний день точная причина его формирования не установлена, однако по большей части патология сопряжена с генетическими и окружающими факторами, воздействующими на формирование мозга.

«Первые симптомы аутизма заявляют о себе в раннем детском возрасте, обычно до трех лет. Родителям нужно учесть ряд признаков. Это отсутствие глазного контакта, непонимание ребенком эмоций других людей, наличие повышенной чувствительности — острота реакций на звуки, запахи или текстуры», — информируют медики.

Симптоматика аутизма бывает многочисленной и проявляется в различной степени у конкретного человека. Классическими признаками аутизма считаются ограничение круга интересов, повторяющиеся движения или речь, трудности в общении и установлении социальных контактов, а также повышенная восприимчивость к изменениям в окружающей среде.

Люди с аутизмом нуждаются в бережном отношении и понимании. При общении с ними важно учитывать их индивидуальные особенности, избегать излишней стимуляции, создавать понятную и структурированную обстановку. Нужно проявлять терпимость, уважение и эмпатию, поддерживать положительное взаимодействие на основе доверия и взаимопонимания. Участливость к человеку с аутизмом помогут ему раскрыть потенциал и прожить более качественную жизнь.