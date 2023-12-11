Какие продукты забирают у организма кальций

От недостатка вещества ухудшается состояние костей

Кальций нужен не только нашим костям, без его участия не происходит процессов обмена веществ и невозможна свертывающая функция крови, от него зависит регуляция мышечных сокращений и гормональная секреция. Вы можете даже не подозревать, что привычные продукты могут лишать вас такого ценного компонента, как кальций, вымывая его или препятствуя усвоению.

«Осторожнее надо быть любителям кофе: если вы потребляете свыше четырех порций по 30 мл, ваши кости и зубы, а также сердце, могут пострадать. То же можно сказать и про газированные напитки, в составе которых имеется доза кофеина, что помешает всасыванию кальция», — говорят медики.

Потребление сахара также следует ограничивать, о его вреде известно немало, и он к тому же создает помехи организму в усвоении кальция из-за ухудшения кишечного микробиома.

Неожиданно, но в список попала даже полезная овсянка — ее фитиновая кислота тоже препятствует всасыванию компонента.

Продукты, изготовление которых не обошлось без пальмового масла, снизят усвоение различных ценных компонентов — среди них и витамин D, помогающий организму получать кальций.