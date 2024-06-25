Какие продукты считаются «коллагеновой бомбой» для кожи

Они поддерживают упругость покровов

Сохранять молодость кожи нам помогает особый белок коллаген. Но когда этого вещества в организме становится мало, покровы делаются морщинистыми и дряблыми. По мнению ученых, спасти ситуацию могут полифенолы.

«Проведение процедур с использованием полифенолов показало увеличение отложения эластина и коллагена фибробластами кожи человека», — сообщается об исследовании.

Способствовать синтезу коллагена могут полифенолы, содержащиеся в овощах и фруктах, особенно благоприятствуют моложавости малина, клубника, вишня, яблоки, томаты, свекла, кизил.