Какие признаки указывают на замедленный кровоток

Что может быть причиной этого состояния

Замедленный кровоток — это состояние, при котором частям тела не достается необходимого количества крови, что в органах и тканях проявляется низким запасом питательных веществ и кислорода, важных для поддержания функционирования клеток и общей их жизнеспособности.

«Признаками замедленного кровотока являются холодные руки и ноги даже в теплую погоду, ощущение онемения или покалывания в конечностях, судороги, мышечные спазмы и боли, постоянная усталость, слабость и уменьшение физической активности, бледность или синюшность кожи, отечность ног, долгое заживление ран, снижение температуры тела, ломкость ногтей и выпадение волос, ухудшение памяти и концентрации внимания, нарушение эрекции у мужчин», — объясняют кардиологи.

Причина замедленного кровотока может быть в атеросклерозе, варикозном расширении вен и других сосудистых патологиях, сердечной недостаточности, аритмии и прочих заболеваниях сердца, низком артериальном давлении, сахарном диабете, недостатке жидкости в организме, нарушениях работы нервной системы, физической инертности и ожирении.

При обнаружении симптомов замедленного кровотока важно скорее обратиться к врачу для диагностики и выявления провокатора этого состояния.