Какие привычки запускают работу кишечника

Эти действия следует выполнять по утрам

Хотите, чтобы ваш кишечник был в порядке? Тогда обзаведитесь несколькими полезными утренними привычками, которые улучшат состояние органа и помогут его функционированию.

«Запуск пищеварительных процессов и отсутствие тяжести, вздутия и дискомфорта в животе во многом зависит от утренних ритуалов человека. И первое, что нужно сделать после того, как вы проснулись, — выпить стакан теплой воды. Теплая вода „разбудит“ кишечник, поспособствует его перистальтике, оттоку желчи и выходу панкреатического сока. Все это важно для профилактики запора», — сообщают гастроэнтерологи.

Даже если вы ходите в тренажерный зал или практикуете иную физическую активность, постарайтесь также выполнять легкую утреннюю зарядку или растяжку. Начиная день с движения, вы обеспечиваете стимуляцию кровообращения и нормализуете кишечную деятельность. Помогают наклоны, вращения корпусом, элементы йоги — «поза ребенка» или «кошка-корова».

Помощью для кишечника станет и освоение техники глубокого дыхания, так снижается стресс, вредящий адекватной работе органа.

«Обязательно завтракайте — это очень важно для кишечника. Включайте в первый прием пищи клетчатку — это может быть цельная овсянка, цельнозерновой хлеб, авокадо, орехи, ягоды», — говорят врачи.

Хорошо, если организм будет настроен на посещение туалета по утрам. И важно, чтобы это всегда проходило с комфортом. При этом лучше не брать с собой телефон. Настраивайте мозг на конкретную задачу и не засиживайтесь дольше, чем нужно, — это вредит здоровью.

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